Похороны в Белом доме

Сегодня мы о дипломатическом этикете, добрый день, друзья. О содержательной части недельного чеса пана Зеленского по Америке будет сказано еще много — в частности о том, по какой причине американские конгрессмены подарили президенту Украины вот эту книжку: Но нас интересует тот самый этикет, благодаря которому пан президент фактически нанес оскорбление принимающей стороне — и хотя Джо Байден, как опытный политик, не показал своего отношения к происходящему, выводы Белый дом обязательно сделает.