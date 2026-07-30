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Крымская газета

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В Ялте газовые баллончики для портативных плит можно будет купить в два раза дешевле рыночной цены

В Ялте газовые баллончики для портативных плит можно будет купить в два раза дешевле рыночной цены

В связи с многочисленными обращениями жителей по поводу высокой стоимости газовых баллончиков (в среднем около 200 рублей) депутат Ялтинского городского совета Арсен Гродский нашёл оптового поставщика и договорился о продаже партии по сниженной цене.

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