За смертельное ДТП на трассе М-4 осудили жителя Рамонского района Воронежской области

26-летний водитель, отвлекшись от дороги, вылетел на обочину трассы М-4 «Дон» и сбил пешехода, который скончался от полученных травм.
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