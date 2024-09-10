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Царьград

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Священник рассказал, что делать, если после крещения мучает чувство вины

Священник рассказал, что делать, если после крещения мучает чувство вины

Чувство вины может быть сигналом того, что человек развивается духовно.Крещение в христианстве считается важным таинством, которое очищает человека от грехов и позволяет начать новую жизнь.

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