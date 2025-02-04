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Зелёная крыса чует свой конец

Зелёная крыса чует свой конец

Юрий Кот   Чем ближе час расплаты, тем больше удивительных историй в исполнении укробандерья мир услышит.

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Комментарии
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Эдуард Александров
Переговоры будут без всякого перемирия и остановки военных действий. А выглядеть они будут так: &quot;Сдаваться будете?&quot; - &quot;Нет&quot; - &quot;Ладно, подождём&quot;. И всё.
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10 час.
Misha Glusch
с зелей может вести переговоры только искандер и результат понятен...
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10 час.
Юрий Золотарев
Вести переговоры надо. Но только: 1) не с Зелей, и 2) никакого &quot;прекращения огня&quot; во время переговоров. Пошли они все НАХН!! Результатом &quot;переговоров&quot; д.б. одно - КАПИТУЛЯЦИЯ БандероЖОПии!!
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1 час.
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