Зелёная крыса чует свой конец

Эдуард Александров Переговоры будут без всякого перемирия и остановки военных действий. А выглядеть они будут так: "Сдаваться будете?" - "Нет" - "Ладно, подождём". И всё.

Misha Glusch с зелей может вести переговоры только искандер и результат понятен...