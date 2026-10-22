Подрядная организация ДСК «Автобан» приступила к демонтажу аварийного купеческого особняка на Большой Московской, 84, который был признан опасным ещё в советское время и окончательно пришёл в негодность после пожара 2014 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
- НЛ Экс-губернатор Та...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым