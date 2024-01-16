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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

«Вместо 11 терапевтов 2,5», – нижегородцы пожаловались Путину на нехватку врачей в поликлинике

«Вместо 11 терапевтов 2,5», – нижегородцы пожаловались Путину на нехватку врачей в поликлинике

Жители Московского района Нижнего Новгорода написали обращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину из-за острого дефицита специалистов в их поликлинике № 2, к которой прикреплены порядка 20 тысяч жителей.

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