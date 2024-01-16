«Вместо 11 терапевтов 2,5», – нижегородцы пожаловались Путину на нехватку врачей в поликлинике

Жители Московского района Нижнего Новгорода написали обращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину из-за острого дефицита специалистов в их поликлинике № 2, к которой прикреплены порядка 20 тысяч жителей.