«Вместо 11 терапевтов 2,5», – нижегородцы пожаловались Путину на нехватку врачей в поликлинике

Жители Московского района Нижнего Новгорода написали обращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину из-за острого дефицита специалистов в их поликлинике № 2, к которой прикреплены порядка 20 тысяч жителей.
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