Постпредство Ливана в ООН указало на одну деталь в ситуации с пейджерами

Сдетонировавшие в Ливане пейджеры были заминированы до попадания на территорию государства. На эту деталь указало постоянное представительство Ливана в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает в соцсети X агентство Франс Пресс.
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