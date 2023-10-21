Видео: Удар ФАБ-1500 по скоплению ВСУ под Антоновским мостом

На опубликованном в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлен мощный взрыв. В сообщении говорится, что после этого группа украинских морпехов, находившаяся между опор, полностью исчезла с радаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии