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Видео: Удар ФАБ-1500 по скоплению ВСУ под Антоновским мостом

На опубликованном в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлен мощный взрыв. В сообщении говорится, что после этого группа украинских морпехов, находившаяся между опор, полностью исчезла с радаров.

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