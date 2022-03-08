365NEWS.BIZ

76 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Байден решил пойти ва-банк против российской нефти

США запретят импорт российской нефти, сообщают Bloomberg News и Associated Press. Хотя Вашингтон обсуждали этот вопрос с ЕС, который импортирует гораздо больше российских энергоносителей, некоторые европейские государства не хотят идти на этот шаг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх