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Александр Соболев: «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе»

Александр Соболев поделился мнением о влиянии Fan ID на посещаемость матчей. «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня.

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