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Петербургский дневник

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Николай Патрушев посетил Балтийский завод в Петербурге

Николай Патрушев посетил Балтийский завод в Петербурге

Он ознакомился с производственными мощностями Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил петербургский Балтийский завод, сообщили в пресс-службе аппарата помощника президента.

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