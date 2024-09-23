Николай Патрушев посетил Балтийский завод в Петербурге

Он ознакомился с производственными мощностями Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил петербургский Балтийский завод, сообщили в пресс-службе аппарата помощника президента.
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