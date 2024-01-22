Reposted (Vladimir Sharypov): В новый школьный корпус в Суховке на первом этапе переведут 8 классов Часто на встречах звучит вопрос по новому корпусу 44й гимназии.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Reposted (Vladimir Sharypov): В новый школьный корпус в Суховке на первом этапе переведут 8 классов Часто на встречах звучит вопрос по новому корпусу 44й гимназии.