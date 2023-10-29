Готовим вкусную разновидность турецкого бюрека на своей кухне из самых простых продуктов

Настоящий турецкий бюрек— выпечка, которая не оставит никого равнодушным. Бюрек — тонко раскатанное тесто, в которое потом заворачивается начинка на любой вкус.
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