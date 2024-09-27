«Москвич 3» получил двухцветный кузов: сколько он стоит

Верхняя часть кроссовера (крыша и стойки) теперь может быть окрашена в черный металлик. Покрытие наносится поверх основной краски кузова и может комбинироваться с любым из представленных в палитре красок «Москвича 3» цветов (белый, серый, красный, голубой).