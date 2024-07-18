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Dragon Age без магии крови, обновление No Man’s Sky «Worlds», первые обзоры Flintlock…

Dragon Age без магии крови, обновление No Man’s Sky «Worlds», первые обзоры Flintlock…

Первые обзоры Flintlock: The Siege of Dawn, Hello Games анонсировала огромное обновление No Man’s Sky «Worlds», на Tokyo Game Show 2024 студия Ryu Ga Gotoku представит новую игру, трейлер Orcs Must Die! Deathtrap, в The Veilguard нельзя использовать магию крови, закрытие цифрового магазина Xbox 360.

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