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Магнитная буря 1 мая: эксперт рассказал, что ждать метеопатам?

Магнитная буря 1 мая: эксперт рассказал, что ждать метеопатам?

Здоровье В “Фобос” сделали прогноз погоды на майские праздники. Магнитная буря 1 мая: эксперт рассказал, когда ждать геошторм? Эксперты из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ сообщили, что активность на поверхности Солнца сейчас оценивается в 6 баллов из 10 возможных.

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