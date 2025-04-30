Магнитная буря 1 мая: эксперт рассказал, что ждать метеопатам?

Здоровье В “Фобос” сделали прогноз погоды на майские праздники. Магнитная буря 1 мая: эксперт рассказал, когда ждать геошторм? Эксперты из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ сообщили, что активность на поверхности Солнца сейчас оценивается в 6 баллов из 10 возможных.