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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

О разработке назальной вакцины от коронавирусной инфекции стало известно осенью 2021 года.Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для регистрации назальной вакцины от COVID-19,  сообщает корреспондент The Moscow Post.

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