Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

О разработке назальной вакцины от коронавирусной инфекции стало известно осенью 2021 года.Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для регистрации назальной вакцины от COVID-19, сообщает корреспондент The Moscow Post.
О разработке назальной вакцины от коронавирусной инфекции стало известно осенью 2021 года.Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для регистрации назальной вакцины от COVID-19, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Свежие комментарии