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Мировое обозрение

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«Я знал, куда иду»: Тяжелораненый боец СВО прополз 10 км до своих

«Я знал, куда иду»: Тяжелораненый боец СВО прополз 10 км до своих

Боец лишился обеих ног, наложил себе жгуты, вколол обезболивающее и прополз 10 километров до своих позиций.

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