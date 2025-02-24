Вместо украинского сайта «Оккупант» начал работать сервис по доставке цветов в Челябинске

Глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что созданный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сайт для поиска российских военнопленных «Оккупант» (invaders-rf.
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