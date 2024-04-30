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Русская весна

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Стало известно, как российские военные напугали США

Стало известно, как российские военные напугали США

США держат технику и вооружения в Польше из-за страха, что они будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

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