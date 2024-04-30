Стало известно, как российские военные напугали США

США держат технику и вооружения в Польше из-за страха, что они будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии