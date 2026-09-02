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Царьград

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Новак сообщил о предстоящей встрече ОПЕК+ в воскресенье

Новак сообщил о предстоящей встрече ОПЕК+ в воскресенье

На заседании "семерки" ОПЕК+ в воскресенье представители обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке и контроль за соблюдением договоренностей, как сообщил вице-премьер России Александр Новак.

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