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Грузоперевозки ...

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Китай и Казахстан переведут торговлю на новые рельсы — чего ждать российским логистам

Китай и Казахстан переведут торговлю на новые рельсы — чего ждать российским логистам

Казахстан и Китай стремительно усиливают сотрудничество в сфере контейнерных перевозок, превращая Центральную Азию в один из ключевых узлов евразийской логистики.

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