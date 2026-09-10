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Военное обозрение

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Ахиллесова пята Новгорода

Ахиллесова пята Новгорода

Ахиллесовой пятой средневекового Новгорода была его расположенность в зоне рискованного земледелия, что делало город зависимым от импорта зерна и чем пользовались соседи – прежде всего Владимиро-Суздальское княжество.

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