Сийярто оценил шансы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил возможность урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем, подчеркнув, что шансы добиться мирного соглашения после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут выше, чем когда-либо, сообщает РИА Новости.
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