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«Вуэльта». 1-й этап. Спортсмены проедут командную гонку с раздельным стартом

Спортсмены проедут командную гонку с раздельным стартом. «Вуэльта-2023» 1-й этап Барселона, Испания Командная гонка с раздельным стартом 14,8 км Профиль/Карта Начало – 20:05 по московскому времени.

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