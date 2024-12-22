Вопросы по реализации гражданских инициатив на территории Могилевской области рассмотрели сегодня во время внеочередной сесси...

Вопросы по реализации гражданских инициатив на территории Могилевской области рассмотрели сегодня во время внеочередной сессии депутатовПредседатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Горошкин провел сегодня внеочередную десятую сессию Могилевского областного Совета депутатов двадцать девятого созыва.