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Дептранс Москвы заявил, что водителям автомобилей следует быть более внимательными на дорогах из-за гололедицы

Дептранс Москвы заявил, что водителям автомобилей следует быть более внимательными на дорогах из-за гололедицы

Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах из-за гололедицы и снега. Об этом передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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