Борьба почти «равна»: сможет ли Трамп сместить Зеленского раньше, чем тот попытается убрать его самого

9 марта Илон Маск, в свободное от экономии американского федерального бюджета активно лезущий в международную политику, опубликовал в соцсетях свою новую идею насчёт Украины: предложил ввести санкции против «десяти крупнейших олигархов», чтобы те, в свою очередь, надавили на Зеленского и подтолкнули его к мирным переговорам.