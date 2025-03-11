Борьба почти «равна»: сможет ли Трамп сместить Зеленского раньше, чем тот попытается убрать его самого

9 марта Илон Маск, в свободное от экономии американского федерального бюджета активно лезущий в международную политику, опубликовал в соцсетях свою новую идею насчёт Украины: предложил ввести санкции против «десяти крупнейших олигархов», чтобы те, в свою очередь, надавили на Зеленского и подтолкнули его к мирным переговорам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии