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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Овчинников о симуляции Кордобы: «Не хочу быть расистом, но достали эти ребята, а у нас такая линия поведения, что мы позволяем им делать все. Один раз надо как следует вздрючить»

Валерий Овчинников считает, что Джона Кордобу стоило бы жестко наказать за симуляцию в игре « Краснодара » с « Акроном ».

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