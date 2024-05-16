Пользователи больше не забудут о важных праздниках: в VK появился умный календарь

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Mail.ru совместно с проектом VK Добро запустили «Добрый календарь». Теперь пользователи могут добавить социально значимые мероприятия, всемирные праздники, а также памятные даты.
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