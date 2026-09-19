Кедми отчитал Россию: Даже Норвегия не слушает ваши предупреждения

Задержание русского экспедиционного судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене норвежскими властями стало очередным доказательство того, что предупреждения Москвы о недопустимости захвата её судов западными странами больше не воспринимаются всерьёз.
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Терпение лопается не только у Кедми.
Уже какая то Норвегия!Послать к Баренцбургу одну лодочку и всплыть на виду.Сразу обсерутся!