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Царьград

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Дмитрий Баканов продлил эксплуатацию МКС до 2030 года

Дмитрий Баканов продлил эксплуатацию МКС до 2030 года

Американцы запросили продление срока эксплуатации МКС до 2030 года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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