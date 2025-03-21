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В российском регионе сотрудница МФО оформляла липовые займы на клиентов и похищала деньги

В российском регионе сотрудница МФО оформляла липовые займы на клиентов и похищала деньги

В Еврейской автономной области (ЕАО) прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая, работая в микрофинансовой организации (МФО), оформляла липовые займы на клиентов и забирала деньги себе.

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