Лукашенко: уклонисты с Украины бегут на Запад через Белоруссию

Уклонисты с Украины бегут на Запад через территорию Белоруссии. Соответствующее заявление в интервью для программы «Вести недели» на телевизионном канале «Россия 1» сделал белорусский президент Александр Лукашенко.
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