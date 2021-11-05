В Воронежской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны у жителя райцентра

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Лискинскому району получили оперативную информацию о том, что 34-летний ранее не судимый житель райцентра хранит у себя части запрещенного наркотикосодержащего растения.
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