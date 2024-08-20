СВР: операция ВСУ в Курской области готовилась со спецслужбами Британии, США и Польши

Подразделения украинской армии прошли боевое слаживание в учебных центрах Германии Операция украинской армии в Курской области готовилась с участием спецслужб Соединенных Штатов, Великобритании и Польши, заявили в СВР России, сообщают «Известия».
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