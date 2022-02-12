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Фейк Первого канала: США обвиняют Россию в подготовке фальшивых видеосвидетельств, потому что сами использовали этот метод - «Антифейк»

Фейк Первого канала: США обвиняют Россию в подготовке фальшивых видеосвидетельств, потому что сами использовали этот метод - «Антифейк»

Первый канал включил в утренний выпуск новостей сюжет Георгия Олисашвили, который на сайте канала снабдили заголовком «США придумали предлог для мифического вторжения России на Украину на основе собственных приемов».

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