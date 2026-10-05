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Клуб "Женские секреты"

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Беру лук и мясо в пропорции 1 к 1 и томлю под фольгой: рецепт сочных свиных ребрышек на луковой подушке

Беру лук и мясо в пропорции 1 к 1 и томлю под фольгой: рецепт сочных свиных ребрышек на луковой подушке

Запеченные ребрышки с луком — это именно тот вариант ужина, который никого не оставит равнодушным. Причем, готовятся такие ребрышки быстро, а получаются всегда сочными и нежными.

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