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Царьград

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Во Владимире прививки от гриппа делают в ТЦ «Восток-1»

Во Владимире прививки от гриппа делают в ТЦ «Восток-1»

Жители Владимира могут сделать прививки от гриппа и пневмококка в мобильном кабинете на первом этаже ТЦ «Восток-1» на улице Егорова, 8Б.

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