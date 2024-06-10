Страна и люди
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Страна и люди

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Россиянина спасли спустя 246 дней из плена ХАМАС

Россиянина спасли спустя 246 дней из плена ХАМАС

ЦАХАЛ освободил россиянина Козлова и еще трех заложников из плена ХАМАС в ГазеАндрей Козлов после освобождения из плена, Рамат-Ган, Израиль, 8 июня 2024 годаIsraeli Army/Reuters ЦАХАЛ освободил четырех пленников ХАМАС.

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