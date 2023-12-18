Юбилей сестричества святой праведной Иулиании Лазаревской отметили в Георгиевском храме г. Бобруйска.

10 декабря 2023 года в Доме православной культуры Георгиевского храма г. Бобруйска прошло торжество, на котором поздравили с 20-летним юбилеем сестричество милосердия святой праведной Иулиании Лазаревской.
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