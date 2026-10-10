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МОСИНФОРМ

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Городской вокзал Славянский Бульвар станет новым местом для проведения уличных фотовыставок

Городской вокзал Славянский Бульвар станет новым местом для проведения уличных фотовыставок

В Фили-Давыдкове откроют новую площадку для уличных фотовыставок. Экспозиции разместят под пятью навесами московского городского вокзала Славянский Бульвар.

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