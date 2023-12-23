Steak Lovers
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Steak Lovers

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Потрясающий риет из скумбрии нежнее любой икры. Гениальный рецепт почти без затрат

Потрясающий риет из скумбрии нежнее любой икры. Гениальный рецепт почти без затрат

Сегодня мы приготовим обычную скумбрию по-новому, превратив ее в изысканное блюдо. За полчаса варим рыбу до готовности, затем очищаем и соединяем с нежным сыром, представляя себе подачу скумбрии в виде практически ресторанного риета.

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valentina sergeeva
В советское время мы называли рыбным салатом.
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7 час.

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