Потрясающий риет из скумбрии нежнее любой икры. Гениальный рецепт почти без затрат

Сегодня мы приготовим обычную скумбрию по-новому, превратив ее в изысканное блюдо. За полчаса варим рыбу до готовности, затем очищаем и соединяем с нежным сыром, представляя себе подачу скумбрии в виде практически ресторанного риета.