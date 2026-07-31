Собиравший досье на военные предприятия России попал на видео

Допрос участника организации «Артподготовка» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), собиравшего досье на военные предприятия России для украинских властей, показал Следственный комитет (СК) России.
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