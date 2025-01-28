Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Добегалась: в Баку задержана «золотая» экс-судья Елена Хахалева

Добегалась: в Баку задержана «золотая» экс-судья Елена Хахалева

БлокнотРУ В аэропорту Баку задержана «золотая» экс-судья Елена Хахалева, объявленная в международный розыск по запросу Генпрокуратуры РФ.

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Комментарии
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Boris Borisov
Твари державные : сначала выпустили со всем наворованным , а теперь в набат бьёте , разаскиваем мол...  А  Азербайджан её выдаст ?.... Вот тогда и поговорим ! (Чубайс так же богато отъехал.) Оно , конечно мелочь ей , до Чубайса далеко  . Но система одна и та же : ГОСУДАРСТВЕННАЯ ! И не нам,народному быдлу решать , что делать с отъехавшими денежными людьми. Там отдельная прокуратура !!!!!!!
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ЕА
Евгений Алексеенко
Потому что у нас власть такая не народная
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БВ
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Верно напомнили - феодально-олигархическая при отсутствии суверенитета.
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