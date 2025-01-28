БлокнотРУ В аэропорту Баку задержана «золотая» экс-судья Елена Хахалева, объявленная в международный розыск по запросу Генпрокуратуры РФ.
Добегалась: в Баку задержана «золотая» экс-судья Елена Хахалева
Комментарии
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Boris Borisov
Твари державные : сначала выпустили со всем наворованным , а теперь в набат бьёте , разаскиваем мол... А Азербайджан её выдаст ?.... Вот тогда и поговорим ! (Чубайс так же богато отъехал.) Оно , конечно мелочь ей , до Чубайса далеко . Но система одна и та же : ГОСУДАРСТВЕННАЯ ! И не нам,народному быдлу решать , что делать с отъехавшими денежными людьми. Там отдельная прокуратура !!!!!!!
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Потому что у нас власть такая не народная
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7 час.
БВ
Борис Выдрин
Верно напомнили - феодально-олигархическая при отсутствии суверенитета.
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6 час.
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