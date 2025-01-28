Добегалась: в Баку задержана «золотая» экс-судья Елена Хахалева

Boris Borisov

Твари державные : сначала выпустили со всем наворованным , а теперь в набат бьёте , разаскиваем мол... А Азербайджан её выдаст ?.... Вот тогда и поговорим ! (Чубайс так же богато отъехал.) Оно , конечно мелочь ей , до Чубайса далеко . Но система одна и та же : ГОСУДАРСТВЕННАЯ ! И не нам,народному быдлу решать , что делать с отъехавшими денежными людьми. Там отдельная прокуратура !!!!!!!