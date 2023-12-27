Ивлеева выложила слезливое видео с просьбой дать «второй шанс»: «Оказалась на самом дне»

Она в очередной раз раскаялась перед артистами и подписчиками. Известная российская телеведущая, актриса и видеоблогер Анастасия Ивлеева опубликовала откровенное видео в Instagram*, в котором извинилась перед артистами, попавшими под «общую гребёнку» из-за скандальной «голой» вечеринки, а после попросила «второй шанс» у народа.