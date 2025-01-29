В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Пригородного района посетили районную больницу, где провели акцию «Не дай звезде погаснуть»

Инспектор напомнила пенсионерам о правилах безопасного поведения на проезжей части и во дворах, обратив особое внимание на то, что зимой часто возникает гололед, видимость осложняется осадками или морозными туманами.
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