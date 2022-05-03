Китай и Великобритания расширяют сотрудничество в области водородной энергетики

Посол Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуан высоко оценил совместные усилия Китая и Великобритании в области развития водородной энергетики и призвал обе стороны к более взаимовыгодному сотрудничеству в будущем, сообщило информагентство Синьхуа.