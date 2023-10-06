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В Московской области запретили извращенцам быть патронатными воспитателями

В Московской области запретили извращенцам быть патронатными воспитателями

Московская область – уже не первый регион, в котором принимаются подобные законы.Мособлдума вчера приняла закон, в соответствии с которым лица, изменившие пол, не смогут быть патронатными воспитателями в регионе.

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