В Московской области запретили извращенцам быть патронатными воспитателями

Московская область – уже не первый регион, в котором принимаются подобные законы.Мособлдума вчера приняла закон, в соответствии с которым лица, изменившие пол, не смогут быть патронатными воспитателями в регионе.
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